Alex Sandro rinnova o non rinnova? Intanto la Juve continua a sondare il mercato: nel mirino Grimaldo e Marcelo

Alex Sandro ha deciso di ritirare la sua richiesta di cessione e di rimanere alla Juventus. Il terzino sinistro brasiliano, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ha scelto ancora una volta la Juve per provare a vincere in Italia e in Europa. Il giocatore ha un contratto fino al 2020 e ieri ha trovato il suo primo gol con il Brasile. Dal club, dopo aver rifiutato 50 milioni più bonus dal PSG (l’offerta è arrivata troppo tardi, dopo la chiusura del mercato italiano) emerge sempre la volontà di rinnovare ma, secondo Il Corriere di Torino, la trattativa per il prolungamento non è mai iniziata. Il giocatore nelle scorse settimane ha aperto pubblicamente al rinnovo ma non c’è mai stata una trattativa e così la Juve ha iniziato a guardarsi attorno.

Intanto gli 007 di Paratici sono tornati in azione per Alex Grimaldo. Gli scout bianconeri sono stati avvistati in Portogallo durante la sfida tra Benfica e Porto. Il terzino sinistro spagnolo classe ’95 ha destato buone impressioni. Il calciatore è da tempo nel mirino della Juve, che anche nella scorsa stagione aveva avviato contatti sia con il Benfica che con l’entourage del giocatore. Il club lusitano chiede almeno 30 milioni per avviare l’affare. E’ presto ma la Juve continuerà a seguire il giocatore. Alex Sandro rimane il padrone della fascia sinistra ma senza il rinnovo, a fine stagione, potrebbe arrivare il divorzio, per questo la Juve ricomincia a cercare il suo eventuale erede. Occhio poi al ‘solito’ Marcelo…