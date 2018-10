Alex Sandro, primo gol col Brasile per il calciatore della Juve – VIDEO

Primo gol di Alex Sandro con la maglia della Nazionale del Brasile, il calciatore della Juve va a segno nell’amichevole odierna

Arriva il primo gol in Nazionale per Alex Sandro. Il calciatore brasiliano della Juventus ha trovato oggi la sua prima rete ufficiale con la Seleçao grazie ad un colpo di testa al minuto 94 nel 2-0 con cui il Brasile ha liquidato in amichevole l’Arabia Saudita. Il terzino sinistro classe 1991 quest’oggi è stato schierato titolare dal commissario tecnico Tite nell’amichevole contro la Nazionale dell’Arabia Saudita guidata dal ct Pizzi. E’ finita 0-2 per il Brasile, reti di Gabriel Jesus ed Alex Sandro entrambe su assist di Neymar.

Il gol arriva nell’ultimo minuto di recupero sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra da Neymar su cui si inserisce il numero 6 del Brasile che con un colpo di testa realizza il 2-0 e la prima rete in Nazionale maggiore. Dopo un lungo periodo di assenza dal 2012, Alex Sandro era tornato nelle rotazioni della Nazionale maggiore dallo scorso giugno 2017. Questa sera ha trovato la prima rete con la maglia dei verde-oro nell’amichevole contro l’Arabia Saudita, sbloccandosi dopo un lungo periodo di astinenza dal gol anche con la maglia della Juventus.