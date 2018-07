Alex Sandro, effetto Ronaldo: il brasiliano rimane?

Alex Sandro potrebbe cambiare idea sul futuro per l’effetto Cristiano Ronaldo. Il PSG fa sul serio ma lui riflette

Quale futuro per Alex Sandro? Il laterale mancino si trova di fronte a un bivio: rinnovare con la Juventus oppure andare via. Il PSG è in forte pressing sul giocatore e sembra essere in pole in caso di addio alla Juve ma, al momento, una partenza del giocatore ex Porto non sembra essere così scontata. Il giocatore ha 2 anni di contratto con la Vecchia Signora e in caso di permanenza dovrà rinnovare l’accordo con i bianconeri.

La trattativa per il rinnovo è in fase di stallo ma la situazione è in evoluzione. Il giocatore dovrà prima prendere una decisione definitiva sul suo futuro e poi la Juve avanzerà la sua offerta per prolungare l’accordo. Il giocatore non sembra essere più così convinto di lasciare la Juve, specie dopo l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. CR7 ha portato entusiasmo e ora tutti vogliono lavorare e giocare insieme a lui. Anche A. Sandro, che sembrava sul piede di partenza, sta riflettendo sul da farsi. Secondo Tuttosport il PSG è pronto all’offerta da 45-50 milioni di euro ma il giocatore non è più così convinto dell’addio.