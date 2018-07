Il PSG bussa per Alex Sandro, il Barcellona per Miralem Pjanic: la Juventus studia un piano per non perderli entrambi in questo mercato

I giocatori della Juventus fanno gola nell‘Europa che conta. Il Paris Saint Germain si è messo sulle tracce di Alex Sandro, mentre da giorni il Barcellona ha aperto la caccia a Miralem Pjanic. Per quanto concerne il bosniaco girano cifre molto interessanti. Il Barca sarebbe pronto a offrire otto milioni di ingaggio al calciatore e una somma vicina a ottanta milioni di euro alla Juve. Giuseppe Marotta vuole tenerlo e lasciarlo al centro del progetto. Il piano è quello di proporre un importante rinnovo a Pjanic e di affiancargli un centrocampista di alto lignaggio per poter fare la voce grossa in Europa. Il Barcellona è sempre lì, ma la Juve non ha paura.

C’è un piano anche per Alex Sandro, sebbene per il brasiliano la situazione sia diversa. Mentre Pjanic è imprescindibile, il terzino potrebbe pure partire. Il PSG lo ha messo nel mirino e sarebbe disposto a tirar fuori trentacinque-quaranta milioni di euro. In questo caso, qualora partisse Sandro, la Juve avrebbe qualche nome di scorta per la fascia sinistra: si va da Darmian a Digne a Bernat, tutti profili già vagliati negli ultimi mesi. Il pressing parigino è forte, si attendono le proposte ufficiali.