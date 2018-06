La Juventus sembrava in pole per Matteo Darmian, ma adesso dovrà stare attenta: è il Napoli a insediare i bianconeri per il terzino

Matteo Darmian ha le ore contate al Manchester United. Gioca poco e partirà in questa finestra di mercato. La Juventus lo aveva inserito nella lista per il terzino destro, ma l’arrivo di Joao Cancelo ha complicato i piani. I bianconeri avevano intenzione di provarci nonostante l’acquisto del portoghese, ma ora la faccenda viene resa più difficile da un imprevisto: la concorrenza del Napoli. Gli azzurri, che seguivano il laterale ai tempi del Torino, hanno qualche difficoltà a chiudere con il Red Bull Salisburgo per Lainer e quindi si sono messi sulle tracce di un altro difensore.

Secondo Il Corriere dello Sport, Darmian è solamente una voce per il Napoli, una alternativa all’austriaco e niente più, per adesso. Sta di fatto che la Juve ha un po’ mollato la presa e il Napoli è la pretendente che ha più bisogno di un terzino. Si mette in coda per l’ex del Milan, ma comunque mantiene fisso il mirino su Lainer, che costa meno (tra dieci e quindici milioni di euro). L’ingaggio di Darmian è importante, questo è un freno per la trattativa, ma il Napoli ha iniziato a pensarci.