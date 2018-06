Alex Sandro tra rinnovo e Manchester United: le ultime

Il terzino sinistro della Juventus Alex Sandro è al bivio: accettare il rinnovo oppure andare via. Il Manchester United è in pressing

Alex Sandro è stato il padrone della corsia sinistra della Juventus negli ultimi due anni e potrebbe continuare a esserlo anche in futuro. Il giocatore brasiliano rientra nei piani bianconeri che non hanno intenzione di cederlo e stanno trattando il rinnovo. Il giocatore ex Porto potrebbe lasciare la Juve solo a due condizioni: deve essere lui a chiedere la cessione e deve portare nelle casse della Juventus una cifra adeguata. Secondo La Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro brasiliano si trova di fronte a un bivio: accettare il rinnovo oppure chiedere di partire.

La Juve ha perso Asamoah e il ritorno di Spinazzola è reso complicato dall’infortunio che terrà ai box il giocatore nei primi mesi della stagione (potrebbe rientrare a dicembre-gennaio): tutto questo ha reso prioritario il rinnovo di Alex Sandro. Il suo contratto scadrà nel 2020, la Juve potrebbe offrire un nuovo accordo da 5 milioni di euro netti (attualmente guadagna 2,8 milioni a stagione) fino al 2023. Il giocatore è allettato dalla proposta ma ha drizzato le antenne ed è attratto anche dall’interesse del Manchester United di Mourinho: il giocatore deciderà a breve.