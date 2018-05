Alisson, non solo Real: anche le big della Premier tentano il portiere

Il portiere della Roma, Alisson, è corteggiato dal Real Madrid. I Blancos potrebbero tentarlo con un’offerta importante

Uno dei segreti della Roma è indubbiamente Alisson. Il portiere brasiliano, dopo un primo anno di apprendistato nell’ombra di Szczesny, si è preso la Roma, disputando una grandissima stagione. L’estremo difensore brasiliano ha molto mercato e ieri ha parlato così del suo futuro: «Il mio futuro sarà ancora a Roma? Dio lo sa cosa succederà. Io vivo ogni momento con intensità, questo è quello che ho fatto in questa stagione».

Secondo La Gazzetta dello Sport, il portiere della Roma è corteggiato dal Real Madrid. Il club spagnolo potrebbe presentare un’offerta ma non ha fretta. La Roma potrebbe lasciarlo andare per circa 70 milioni di euro e il Real potrebbe tentare i giallorossi anche dopo il Mondiale. E questo vale anche per le altre big d’Europa, come ad esempio il Manchester United (i Red Devils potrebbero anche cedere De Gea al Real e puntare su Alisson) o il Chelsea. Mercato nella Liga e in Premier per il portiere della Roma. Il futuro è tutto da decifrare.