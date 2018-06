Il Real Madrid ha presentato l’offerta per Alisson ma al momento non c’è ancora l’accordo tra le parti: le ultimissime

Il Real Madrid vuole Alisson, è già partito l’assalto. Il portiere, attualmente impegnato al Mondiale con il suo Brasile, può lasciare la Roma. I giallorossi non vogliono privarsene e non hanno necessità di privarsene, ma lo lascerebbero partire solo in caso di offerta record. Il club giallorosso ha infatti fissato una valutazione attorno agli 80 milioni di euro per il portiere, uno dei migliori in Europa nell’ultima stagione.

Il Real Madrid ha presentato una prima offerta da 60 milioni di euro ma non c’è ancora l’ok, non è il prezzo giusto. La Roma chiede 20 milioni di euro in più, bonus compresi. Le parti potrebbero trovare un’intesa attorno ai 70 milioni di euro (Alisson diventerebbe il portiere più pagato della storia). Il portiere ha dato il suo assenso alla trattativa, sta alle due società trovare un’intesa.