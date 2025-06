Al-Khelaifi torna su PSG Inter: «Quasi non riuscivo a credere alla vittoria per 5-0 contro l’Inter»

Al-Khelaifi torna su PSG Inter di Champions League: «Quasi non riuscivo a credere alla vittoria per 5-0 contro l’Inter». Le parole

Nasser al- Khelaifi, presidente del PSG, ha rilasciato un’intervista al canale Al Kass, in cui ha ripercorso la vittoria in Champions League contro l’Inter per 5-0. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Luis Enrique mi aveva detto prima della partita contro l’Arsenal che avremmo vinto la Champions League. Ero estasiato da ogni gol in finale; quasi non riuscivo a credere alla vittoria per 5-0 contro l’Inter. Questo club è diventato un motivo di orgoglio per il Qatar e la Francia, è ormai conosciuto in tutto il mondo. Dopo questo incredibile traguardo, il club ora sta realizzando profitti incredibili: in sole tre ore dopo la finale, abbiamo venduto 5 milioni di maglie. Luis Enrique è il miglior allenatore quando si tratta di sviluppo dei giocatori. Il suo genuino interesse per i giocatori è uno dei motivi principali del nostro successo. Nessuno pensava che avremmo vinto il titolo. Abbiamo affrontato la Champions League passo dopo passo. La partita di Anfield ci ha dato fiducia. Certo, la presenza di giocatori di punta nel corso degli anni ha contribuito enormemente alla popolarità globale del Paris Saint-Germain: ora abbiamo accademie in tutto il mondo, ma abbiamo scelto Luis Enrique perché crediamo nel calcio d’attacco e nel giocare con gioia».

MESSAGGIO A MBAPPE’ ? – «È più facile segnare gol nella Liga che in Ligue 1. Luis Enrique ha rappresentato con orgoglio la Ligue 1 e l’ha difesa contro i tifosi della Premier League che la chiamavano Farmers League. Abbiamo finito per battere Arsenal, Manchester City, Liverpool e Aston Villa in Champions League questa stagione».

PALLONE D’ORO – «Ousmane Dembélé merita il Pallone d’Oro, non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per la sua personalità. Si impegna al massimo dentro e fuori dal campo».