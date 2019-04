Massimiliano Allegri non lesina una piccola critica a Douglas Costa nel post-partita di Ajax-Juventus per l’episodio con Frenkie de Jong proprio nel finale di gara

Al termine della partita con l’Ajax di ieri l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non ha nascosto tutta la propria soddisfazione per il pareggio esterno rimediato. La partita bianconera è stata positiva, ma non sono mancate da parte del tecnico bianconero alcune velate critiche alla squadra nella conferenza stampa del post-gara. Una su tutte quella a Douglas Costa, “colpevole” di scarsa malizia sul finale di partita quando, nel corso di un’azione, avrebbe potuto far ammonire furbamente Frenkie de Jong (già ammonito).

«Noi dovevamo essere più bravi a spostare loro la palla e a fargli ammonire qualcuno in più perché, visto che avevano cinque diffidati – le parole di Allegri – . Come alla fine Douglas Costa, che è ha avuto un’azione in cui è scappato via con de Jong già ammonito, in scivolata… Lì un po’ più di malizia: l’Ajax rischiava di rimanere in dieci con de Jong che avrebbe saltato la partita di ritorno. Sono episodi, però la squadra ha fatto una buona partita contro un’altra buona squadra». Null’altro da rimprovare per il resto a quanto pare.