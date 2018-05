Sirene inglesi per Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus è finito nel mirino dell’Arsenal: le ultimissime notizie

L’Arsenal piomba su Massimiliano Allegri! Il club inglese, alla ricerca dell’erede di Arsene Wenger, valuta numerosi allenatori e potrebbe pescare in Italia. I Gunners stanno valutando diversi profili e in lizza ci sono anche Carlo Ancelotti ma soprattutto Massimiliano Allegri. Il primo è pronto a ripartire da un club ma ha fatto capire che, almeno sino a questo momento, non ha ricevuto offerte interessanti. Il secondo può andare via dalla Juve.

Max incontrerà la dirigenza bianconera al termine della stagione e farà il punto della situazione. Il tecnico potrebbe andare via, alla ricerca di nuovi stimoli. L’allenatore livornese però non è in pole e dovrà vedersela anche con l’ex Barcellona Luis Enrique, pronto a tornare in pista dopo un anno sabbatico, Zeljko Buvac (ex vice di Klopp) e Mikel Arteta, ex centrocampista dell’Arsenal e collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City.