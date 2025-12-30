Milan News
Allegri ritrova il sorriso: a Cagliari avrà finalmente tre attaccanti veri da alternare. E Füllkrug è pronto a inserirsi
Allegri respira: contro il Cagliari tornano le soluzioni offensive. E all’orizzonte c’è già il primo assaggio di Füllkrug
Mentre l’attenzione resta concentrata sulla rinascita di Christopher Nkunku, protagonista con una doppietta decisiva contro il Verona, il Milan può già sorridere per il suo primo “regalo di Natale”. L’annuncio ufficiale arriverà soltanto con l’apertura del mercato, ma Niclas Füllkrug è di fatto un nuovo giocatore rossonero: l’attaccante tedesco si allena già a pieno ritmo a Milanello sotto lo sguardo di Massimiliano Allegri.
Operazione Füllkrug: tutti i dettagli
L’accordo messo a punto da Igli Tare con il West Ham è stato costruito su basi sostenibili e pensato per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Santiago Giménez.
- Formula dell’operazione: prestito gratuito fino a giugno 2026, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.
- Ingaggio: Füllkrug percepirà circa 1,5 milioni netti per i sei mesi in rossonero.
- Numero di maglia: scelta coraggiosa per il tedesco, che indosserà la numero 9, simbolo del centravanti puro che mancava nelle rotazioni di Allegri.
Debutto con deroga: Nkunku parte titolare, Füllkrug scalpita
In vista della gara di venerdì 2 gennaio contro il Cagliari, le scelte offensive sembrano già delineate, con una novità regolamentare non da poco.
- Deroga FIGC: grazie a un permesso speciale, il Milan potrà depositare il contratto di Füllkrug il 2 gennaio stesso e renderlo immediatamente disponibile per la sfida dell’Unipol Domus.
- Nkunku-Pulisic dal via: Leão è tornato in gruppo, ma non è ancora al top. Allegri è orientato a confermare la coppia Nkunku-Pulisic.
- Füllkrug come arma a gara in corso: il tedesco partirà dalla panchina. Allegri lo ha definito “un giocatore con caratteristiche che non avevamo”, paragonandolo per spirito di sacrificio a Mario Mandžukić. Sarà l’uomo d’area pronto a entrare per scardinare la difesa sarda o gestire i minuti finali.
