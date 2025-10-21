Allegri Milan, Cassano durissimo: «Padre tempo arriva, è arrivato per Mourinho e arriverà anche per lui. Quarto posto? Faticherà a raggiungerlo»

Allegri Milan, Cassano duro nei confronti del neo tecnico rossonero: «Quarto posto? Faticherà a raggiungerlo». Le sue dichiarazioni



Le vittorie non bastano a mettere a tacere Antonio Cassano. L’ex attaccante, ospite del programma Viva el Fútbol, ha rivolto critiche durissime a Massimiliano Allegri, nonostante il Milan sia attualmente in vetta alla Serie A.

Cassano ha lanciato un giudizio di prospettiva, paragonando il destino del tecnico rossonero a quello di altri grandi allenatori: «Padre tempo arriva, è arrivato per Mourinho e arriverà anche per lui». Secondo l’ex fantasista, il calcio di Allegri è destinato a perdere efficacia con l’evoluzione del gioco, una previsione che scuote l’ambiente proprio nel momento in cui la squadra sembrava aver ritrovato la solidità necessaria per puntare allo scudetto.

La critica più pesante riguarda la tenuta del Milan nel lungo periodo. Cassano non ha esitato a formulare una profezia negativa, in aperto contrasto con la classifica attuale: «Lo dico oggi che è primo: per me farà fatica ad arrivare nelle prime quattro».

Parole che hanno sollevato un vero polverone. Pur riconoscendo la competitività della rosa costruita dal direttore sportivo Igli Tare, Cassano mette in dubbio la capacità di Allegri di garantire continuità e un gioco convincente, elementi ritenuti indispensabili per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, Allegri si ritrova così nuovamente al centro delle polemiche: vincere non basta più, serve anche migliorare la qualità delle prestazioni per silenziare i critici e consolidare le ambizioni rossonere.

