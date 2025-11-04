Allegri Milan, Cassano si schiera ancora! L’ex fantasista di Milan e Inter critica ancora l’allenatore rossonero: le ultimissime

Allegri Milan, il tecnico è finito nuovamente nel mirino di Antonio Cassano: l’ex rossonero torna all’attacco

Ancora una volta Antonio Cassano, con il suo stile diretto e spesso polemico, ha fatto sentire la propria voce sul momento del Milan. Ospite della trasmissione Viva el Futbol, l’ex fantasista rossonero non ha risparmiato critiche né al club, né al nuovo allenatore Massimiliano Allegri, né tantomeno a Rafael Leão, l’esterno portoghese celebre per la sua velocità.

Nonostante il Diavolo occupi la seconda posizione in classifica, il giudizio di Cassano è stato durissimo: “Il Milan è secondo. Cosa mi impressiona? Zero. Cosa mi sta dando? Zero.” Parole che fotografano la sua totale mancanza di entusiasmo per il rendimento della squadra.

Leão nel mirino

Il principale bersaglio delle critiche è stato Rafael Leão. Pur riconoscendone i lampi di talento, Cassano lo ha definito “inguardabile per tutta la partita”. L’ex attaccante ha ricordato un episodio emblematico: una grande accelerazione nel primo tempo seguita da un clamoroso errore sotto porta. Per Cassano, il problema è chiaro: il talento del portoghese non si traduce ancora nella continuità che distingue i veri top player.

Allegri tra attacchi e mezzi elogi

Nemmeno Allegri è sfuggito al fuoco delle osservazioni. Cassano ha sottolineato come il tecnico non abbia modificato il suo approccio rispetto agli anni alla Juventus, privilegiando un calcio pragmatico più che spettacolare. Tuttavia, tra le righe della critica, è emerso anche un riconoscimento: “Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro.” Un apprezzamento subito smorzato dal commento caustico: “Lui è furbo.”

La nuova solidità rossonera

Il ritrovato equilibrio del Milan porta anche la firma del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex Lazio, che lavora a stretto contatto con Allegri per costruire una rosa solida e funzionale. Così, nonostante le bordate di Cassano, i rossoneri proseguono la loro corsa, forti di una rinnovata compattezza tecnica e dirigenziale, con l’obiettivo dichiarato di smentire i detrattori e puntare al vertice della Serie A.

