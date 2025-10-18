Allegri: «Come stanno Rabiot e Pulisic. Infortuni in Nazionale? Bisognerebbe anticipare le partite alle 20». Parla il tecnico del Milan

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan Fiorentina. Le sue parole

CONDIZIONE SQUADRA – «Venerdì abbiamo fatto il primo allenamento insieme. I ragazzi stanno bene. Le partite dopo la sosta sono sempre un’incognita perché da domani inizia un ciclo importante da 5 partite. Inizia un mese importante, domani dobbiamo essere bravi a fare una partita attenta. La Fiorentina ha fatto ottime prestazioni, ha calciatori di qualità. Dovremo stare attenti. Domani è l’opportunità per fare un passettino in avanti»

LEAO – «Questa settimana ha fatto una buona settimana. Si è allenato lunedì e ha fatto una settimana intensa. Doveva riacquistare una condizione buona. Credo sia pronto per tornare a essere protagonista. Abbiamo bisogno di lui e di tutti. In fondo alla stagione ci arriviamo tutti insieme. Rafa ha qualità importanti. Sono contento sia tornato ad avere una buona condizione. Ha qualità tecniche straordinarie. Va lasciato giocare. Conta il campo, il tappeto verde. Lì dentro bisogna fare le prestazioni e si parla troppo di Leao. E’ un giocatore importante, un ragazzo d’oro. L’infortunio l’ha fermato e ora sta trovando una condizione accettabile. Campione o non campione? Lo si dirà a fine carriera»

GLI INFORTUNATI – «Rabiot e Pulisic difficilmente saranno a disposizione prima della sosta. Estupinan ha questo problema alla caviglia e domani non ci sarà. Nkunku ha un problema all’alluce. Vediamo, se riuscirà a mettersi la scarpa, ci sarà domani. Saelemakers è a disposizione».

GLI INFORTUNI IN NAZIONALE – «A volte vanno e fanno bene, altre volte sono infortunati. Succede. Questo è il periodo più pericoloso perché di solito gli infortuni sono nella sosta di novembre perché i giocatori hanno già fatto molte partite. Marzo e novembre sono i mesi con più infortuni. Cosa si deve fare? Sono state accorpate le due soste, poi va trovata una soluzione. Il calcio si è evoluto, si è globalizzato e non possiamo tornare indietro. Potremmo anticipare le partite alle 20, così vanno a letto prima e si riposano. Gli infortuni sono anche questioni di recupero, potrebbe essere un piccolo aiuto. Anche 45 minuti fanno la differenza, perché si termina molto tardi»

LE QUALITA’ DELLA FIORENTINA – «La Fiorentina ha ottime qualità. I giocatori davanti hanno goal nelle gambe, è ben allenata e organizzata. Meriterebbe più punti di quelli che ha. Dovremmo fare una partita di grande attenzione, migliorando situazioni in fase di possesso e di non possesso. Abbiamo fatto buone cose, ma al momento siamo lontani da maggio e ci sono tante partite e tanti punti da prendere. Domani è un passetto che bisogna fare».

CHI E’ IL RIGORISTA? – «Degli ultimi sette rigori ne abbiamo sbagliati cinque. Dobbiamo migliorare la percentuale. Chi calcia? Sicuramente non Pulisic perché non c’è».

