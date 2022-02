Allenamento Atalanta: subito in campo verso l’Europa League

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Atalanta subito al lavoro. Allenamento quest’oggi per i nerazzurri in vista dell’impegno in Europa League di giovedì

Atalanta subito al lavoro oggi. I nerazzurri preparano la sfida all’Olympiakos.

COMUNICATO – «Allenamento questa mattina al Centro Bortolotti per i nerazzurri in vista dei play off di UEFA Europa League con l’Olympiakos in programma giovedì al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita con la Juventus. Sempre a parte Miranchuk, Palomino e Zapata. Domani, martedì 15 febbraio, la preparazione proseguirà con un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse».