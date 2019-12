Allenamento Juve pre Bayer Leverkusen, la squadra di Sarri in campo alla Continassa per preparare il match contro i tedeschi

Martedì di preparazione per la Juve di Maurizio Sarri, scesa in campo sul terreno di gioco del centro sportivo della Continassa per la rifinitura pre Bayer Leverkusen, match in programma domani sera.

I bianconeri sono già certi della qualificazione e del primo posto nel girone, mentre i tedeschi lotteranno negli ultimi 90 minuti per tentare di strappare il passo per gli ottavi a discapito dell‘Atletico Madrid.