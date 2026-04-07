Allenamento Milan, riecco Gabbia! Il difensore torna in gruppo: cosa filtra sulla sua presenza contro l’Udinese

Allenamento Milan, riecco Gabbia! Il difensore torna in gruppo dopo l’infortunio: cosa filtra sulla sua presenza contro l’Udinese. Le ultime

Il Milan ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli e da Milanello è arrivata una notizia positiva per Massimiliano Allegri: Matteo Gabbia è tornato a lavorare in gruppo. Il difensore rossonero, che nei giorni precedenti alla trasferta del Maradona aveva seguito un programma differenziato, ha rispettato i tempi previsti e oggi ha svolto la seduta con i compagni, come mostrato anche dai contenuti diffusi dall’ambiente rossonero.

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Il suo recupero rappresenta un segnale importante in vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Al momento, da quel che filtra, non è previsto che torni da titolare già contro i friulani, ma le indicazioni raccolte fanno pensare a un ritorno graduale, con la possibilità che possa ritrovare minuti già nel prossimo impegno, più probabilmente a gara in corso.

Per Allegri si tratta comunque di una risorsa in più per il finale di stagione. Dopo settimane complicate sul piano fisico, il rientro di Gabbia amplia le soluzioni nel reparto arretrato e consente al tecnico di gestire con maggiore equilibrio le rotazioni nelle ultime uscite decisive del campionato.