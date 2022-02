Allenamento Sampdoria: prima seduta per Giovinco, le ultime sugli infortunati

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti con una doppia seduta: il report del lavoro svolto oggi dai blucerchiati

La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti con una doppia seduta. Ecco il report ufficiale diramato dalla società blucerchiata.

REPORT ALLENAMENTO – «Prima a Bogliasco per Sebastian Giovinco. L’attaccante si è già unito al gruppo per la doppia seduta diretta da Marco Giampaolo e staff: forza e trasformazione tattica sul campo al mattino, circuito tecnico e partite a tema nel pomeriggio. Un programma al quale hanno preso parte anche Albin Ekdal e Fabio Quagliarella, alle prese con i primi test con i compagni. Tra una seduta e l’altra la Sampdoria ha ricevuto Danilo Giannoccaro, coordinatore delle relazioni tra la CAN – la Commissione Arbitri Nazionale – e i club di Serie A e B. Scopo della visita fare informazione e formazione sul regolamento e sul protocollo VAR nell’ottica di una proficua collaborazione tra arbitri e società. Indisponibile – oltre i lungodegenti Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini – il solo Maya Yoshida, alle prese con il proprio iter di recupero agonistico. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento all’ora di pranzo».