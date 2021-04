Torna la rubrica dedicata agli allenatori italiani oltre confine. L’Everton di Ancelotti espugna il campo dell’Arsenal in Premier League, pareggio nel derby di Guangzhou per Cannavaro

Torna ad esultare l’Everton di Carlo Ancelotti in Premier League. I ‘Toffees’ si rimettono in corsa per un piazzamento in Europa grazie al successo di misura all’Emirates Stadium contro l’Arsenal: decisivo l’autogol di Leno. L’Everton è adesso a tre lunghezze dal quinto posto che vale l’Europa League e a sei punti dal sogno Champions, con il quarto posto attualmente occupato dal Chelsea. Gli uomini di Ancelotti devono comunque recuperare una giornata, quando mancano ancora cinque turni al termine della Premier. In Russia a gioire è anche Domenico Tedesco dopo gli ultimi risultati deludenti: lo Spartak batte nel derby di Mosca il CSKA, portandosi al terzo posto dietro la Lokomotiv e alla capolista Zenit.

Allenatori all’estero: Cannavaro impatta nel derby, crolla Cammarata

Esordio con un pareggio nella nuova stagione per il Guangzhou FC di Fabio Cannavaro nella Super League cinese, dopo il 2-2 casalingo nel derby con i concittadini del City. In Giappone fa bottino pieno invece Ficcadenti con il suo Nagoya, battendo per 2-0 l’Osaka e restando secondo in classifica a -3 dalla capolista Kawasaki. Battuta d’arresto in Croazia per l’Hajduk Spalato di Tramezzani, ko sul campo della battistrada Dinamo Zagabria. Perde anche il Larissa di Festa in Grecia contro l’Ofi Creta, con l’obiettivo salvezza ora distante quattro punti per la formazione del tecnico italiano. Retrocessione sempre più vicina in Albania per Cammarata dopo l’ennesima sconfitta dell’Apolonia Fier contro il Bylis: lo spareggio salvezza è adesso lontano 12 punti. Nulla da fare infine anche per il Karagumruk di Farioli, ko nella tana del ben più quotato Trabzonspor nella 37° giornata del massimo campionato turco.