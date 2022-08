Altobelli: «Dzeko in panchina è un superlusso dell'Inter. In Champions Inzaghi...»

Spillo Altobelli ha commentato la forza dell’Inter esaltando l’organico a disposizione di Simone Inzaghi: le parole in una intervista a La Gazzetta dello Sport

Il pensiero dell’ex attaccante dell’Inter:

RICAMBI DOC – «Avere Dzeko in panchina è un superlusso, ma non c’è solo lui. I gol Inzaghi li può trovare dal centrocampo: si pensi a Barella, Dumfries, Calhanoglu. Ecco perché penso che sia giusto aspettarsi un salto in avanti anche in Champions».