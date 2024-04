Altobelli Inter: «Cessione Lautaro? Nemmeno per 100 milioni»

Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri e del futuro di Lautaro Martinez a Tuttosport

Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri e del futuro di Lautaro Martinez a Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

LAUTARO – «Mi sembra che lui voglia l’Inter. E l’Inter voglia lui: è un matrimonio fatto, che continuerà senza alcun problema. Lautaro gioca per la squadra italiana più forte. E l’Inter con lui sa di avere uno dei migliori attaccanti in circolazione. Possono offrire quello che vogliono. Ma Lautaro è il simbolo di una città come Milano, non ci sono soldi che tengano. Non c’è niente che possa portarlo via».