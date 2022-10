Alvini: «Ad inizio stagione ci sono mancati i punti, e oggi è una partita importantissima». Le parole del tecnico della Cremonese

Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico della Cremonese:

«Alcuni cambi sono dovuti ad alcune condizioni fisiche non ottimali, un pio per scelta. Sicuramente è una partita importantissima per noi. Ad inizio stagione ci sono mancati i punti, ma non le prestazioni. Abbiamo sbagliato solo una partita».