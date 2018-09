Napoli, via all’era del turnover: con la Samp si scaldano Diawara e Verdi

Possibile turnover in Napoli-Sampdoria per Carlo Ancelotti. Diawara e Verdi potrebbero far rifiatare Hamsik e Callejon

Non è una rivoluzione ma poco ci manca! Il Napoli dei titolarissimi di Maurizio Sarri e del pochissimo turnover sta per lasciare spazio al Napoli di Carlo Ancelotti. La mano di Carletto c’è e si sente ma la formazione azzurra ha ancora tanto del suo predecessore. Il nuovo tecnico vuole dare la sua impronta e per farlo inizierà dal…turnover, quasi sconosciuto ai tempi di Sarri. «Se cambio qualcosa è per motivare i ragazzi del gruppo, non per difficoltà di qualcuno. Giocare tutta la partita è un luogo comune che mi piacerebbe sfatare – riporta Repubblica – Io ho una rosa che va utilizzata, ho delle risorse da sfruttare e giocare 30 minuti a volte potrebbe essere più decisivo che disputarne 60, come è capitato con Mertens contro il Milan» ha detto l’allenatore azzurro prima di Napoli-Sampdoria.

Carlo Ancelotti sta pensando a due sostanziali novità per la sfida con la Sampdoria: in campo Diawara in cabina di regia al posto di Marek Hamsik e spazio a Simone Verdi in attacco al posto di Callejon, uno che nei suoi anni a Napoli ha saltato solo 3 partite. Queste le principali novità previste per Napoli-Sampdoria. Il club azzurro dunque è pronto a entrare in una nuova era.