Ancelotti Everton, De Laurentiis: «Ti seguiremo con grande affetto»

Carlo Ancelotti inizierà a breve la sua nuova avventura sulla panchina dell’Everton: ecco l’augurio del presidente del Napoli

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Everton: il tecnico esordirà sulla panchina dei Toffees nel boxing day contro il Burnley, per iniziare la risalita.

Arrivano, a mezzo social, anche gli auguri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Oggi Ancelotti era presente nella gara contro l’Arsenal in tribuna per assistere alla gara della sua squadra e all’ultima in panchina di Duncan Ferguson.