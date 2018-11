La conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Stella Rossa di Champions League. Ecco le sue parole

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro la Stella Rossa. Ecco le parole del tecnico che ha parlato insieme ad Allan a poco più di 24 ore dalla sfida di Champions: «Vademecum per affrontare questa partita? Lo spirito e l’atteggiamento dovrebbe essere il solito, deve essere il solito. Con il Chievo abbiamo battuto il tasto su quello che è probabilmente mancato, è stato un passaggio a vuoto Dobbiamo iniziare bene la gara che è importante e non decisiva e che ci può dare grandi speranze per passare questo girone difficilissimo e l’intensità sarà importante. Critiche dopo il pari? Sono normali, fanno parte del lavoro ma non cambiano le mie idee su questo gruppo che è competitivo, indipendentemente dal pari. La Stella Rossa è stata sottovaluta anche perché nelle ultime due trasferte ha subito 2 sconfitte pesanti ma ha vinto meritatamente contro il Liverpool ma tiene aperta la qualificazione perché è lì e mi aspetto una squadra ordinata in campo, al di là delle assenze che hanno. Bisogna attaccare bene e difendere bene, credo che loro verranno qui per giocarsi la gara perché vorranno qualificarsi».

Ancora Ancelotti: «Noi non dobbiamo pensare a PSG-Liverpool, dobbiamo fare il meglio per questa partita. Io credo che non sarà decisiva, ci sarà ancora un’altra gara e credo che tutto si deciderà alla fine. Noi dobbiamo fare una bella partita e dobbiamo vincerla, solo dopo potremo fare qualche considerazione. Gara bivio della stagione? L’obiettivo è quello di passare il turno, che arrivi domani o all’ultima poco cambia. La mia sensazione è che si deciderà tutto all’ultimo turno. E’ una partita di fondamentale importanza ma non è un bivio. Nelle prime 4 gare abbiamo fatto bene, ora dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta che è stata ben costruita. Tifosi? E’ positivo che la gente venga lo stadio e questo aumenta il rammarico perché avremmo voluto mostrare un’immagine diversa ai tifosi che sono venuti domenica allo stadio. Un binomio stadio-squadra è importante e che per certi versi solo questi colori possono dare. Secondo il presidente della Stella Rossa siamo da finale? Molti sono sorpresi del fatto che stiamo combattendo allo stesso livello con squadre di alto rango, molti sono sorpresi però se non riusciamo a passarlo siamo dei coglioni. Cosa regalerei ai tifosi, Champions o Scudetto? Non lo so, scelgano i tifosi. Var? Spero arrivi molto in fretta, ultimamente ci sono stati grossi errori».