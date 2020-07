Ancelotti: «Voglio rimanere all’Everton a lungo, sento molta responsabilità»

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport provando a tracciare un primo bilancio della sua stagione all’Everton

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport provando a tracciare un primo bilancio della sua stagione alla guida dell’Everton. Queste le parole del tecnico.

PROGETTO EVERTON – «Mi sento parte di questo progetto che per me è iniziato a dicembre e che spero continui a lungo, non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera, ma mi piacerebbe poterlo fare qui: il Liverpool per arrivare al top ha impiegato 5 anni, l’Everton ha l’idea di costruire il nuovo stadio, ha l’ambizione di lottare per conquistare un posto in Europa. Mi piacerebbe fare parte di questo progetto a lungo».

BILANCIO – «Il bilancio è positivo, anche se sono arrivato in un periodo molto particolare. Ho preso una squadra in difficoltà e poi c’è stata la pandemia, sicuramente una stagione strana. Le cose più positive sono state sicuramente l’accoglienza straordinaria da parte dei tifosi e l’aver trovato un club organizzato, con bellissime strutture, e con l’ambizione di migliorare».

MERCATO – «L’ambizione del club è di migliorare e una volta finita la stagione vedremo il mercato, che durerà fino al 5 ottobre; ci sarà tutto il tempo necessario per migliorare la squadra. Non penso ad una rivulozione ma magari un’evoluzione della squadra».

STIMA – «La stima nei miei confronti? Essere apprezzato fa molto piacere e dà moltissima motivazione, ma allo stesso tempo ti porta ad avere anche molta responsabilità: sei apprezzato per quello che hai fatto, ma ti piacerebbe essere apprezzato per quello che andrai a fare. Questo è un po’ il mio obiettivo. Farlo per chi ti apprezza è molto più stimolante».