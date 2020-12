Anche in Europa League arbitra una donna, Gent-Slovan Liberec a Monzul

Dopo la designazione di Stephanie Frappart in Champions League, in Europa League arbitrerà Kateryna Monzul

In Champions League è stata fatta la storia con la prima designazione al femminile. Juventus-Dinamo Kiev sarà infatti diretta da Stephanie Frappart.

Ma anche in Europa League non vogliono farsi trovare impreparati e anche per la partita di giovedì tra Gent e Slovan Liberec è stata designato un arbitro donna: l’ucraina Kateryna Monzul che verrà coadiuvata da due assistenti donna, Ardasheva e Striletska.