Diego Perotti è alla prese con l’ennesimo infortunio della sua carriera

Diego Perotti, passato in estate dalla Roma al Fenerbahce, è andato incontro all’ennesimo infortunio della sua carriera. Lo scorso 29 novembre si è fatto dovuto fermare contro il Besiktas per un problema al ginocchio. L’argentino, in una intervista ad Aspor, ha parlato della sue condizioni.

«Ma tornerò più forte di prima. Guardare la partita della tua squadra dagli spalti o in televisione è un grande dolore. Vuoi essere in campo, io continuerò a fare del mio meglio per il Fenerbahce quando sarò pronto».