Andersen al Crsytal Palace, ufficiale: «Ho sentito cose positive su Vieira»

Joachim Andersen passa dal Lione al Crystal Palace: ecco le parole dell’ex difensore della Sampdoria sulla nuova avventura

Joachim Andersen, ex Sampdoria, passa dal Lione al Crystal Palace. Il comunicato e le parole del difensore.

COMUNICATO – «Il Crystal Palace ha firmato con un contratto quinquennale il difensore della nazionale danese Joachim Andersen.

Il 25enne difensore centrale si unisce al Palace dal Lione dopo aver partecipato alla semifinale di Euro 2020 quest’estate».

LE PAROLE – «Sono estremamente orgoglioso di unirmi al Crystal Palace e di giocare nel miglior campionato di calcio del mondo. La dirigenza del club e Patrick Vieira mi hanno dato una garanzia molto forte che conoscono le mie qualità, credono in me e vogliono che svolga un ruolo importante nella squadra. Ho un’impressione molto positiva di Patrick dalle conversazioni che ho avuto avuto con lui, e non ho sentito altro che grandi cose sul manager, sul club e sui suoi progetti per il futuro».