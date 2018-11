Movimenti in difesa in casa Inter. Joachim Andersen può diventare il nuovo colpo nerazzurro. Può partire Joao Miranda

L’Inter potrebbe perdere Joao Miranda. Il centrale brasiliano, da titolare inamovibile, è diventato una terza scelta per Luciano Spalletti. La granitica coppia Skriniar-de Vrij dà ampie certezze e il brasiliano ormai è una riserva dell’olandese e dello slovacco. Secondo Tuttosport, Jorge Mendes, agente di Miranda, sta lavorando per la cessione dell’Atletico Madrid. Il centrale ha mercato in Spagna, piace in particolare al Siviglia, e potrebbe partire già a gennaio. Milan Skriniar è da blindare con il rinnovo del contratto (le parti ne stanno parlando) mentre i nerazzurri vogliono scommettere sull’erede dello slovacco, Joachim Andersen.

Il difensore danese classe 1996 sta disputando una buona stagione con la maglia della Sampdoria. Ausilio ieri è stato avvistato alla gara di Youth League tra Inter e Barcellona al fianco di Osti e Romei, dirigenti della Sampdoria. Ottimi rapporti tra le due società che potrebbero favorire l’affare Andersen. I doriani inoltre sono interessati ad alcuni giovani talenti dell’Inter, come Pompetti e Merola, due giovani che potrebbero essere inseriti in una nuova maxi-operazione con l’Inter. Samp e Inter dunque a lavoro: Andersen ma non solo nei discorsi tra le due società.