La Juventus ha messo nel mirino Joachim Andersen e Dennis Praet della Sampdoria. I doriani chiedono almeno 50 milioni

La Juventus fa la spesa in casa Sampdoria? I doriani sono quinti in questo momento e stanno disputando un’ottima stagione. I bianconeri sono pronti a scommettere su due talenti del Doria: Joachim Andersen e Dennis Praet. «Mi sento di dire che potrà diventare un top calciatore – ha detto di recente Giampaolo sul difensore – Quello che potrà intralciare la sua crescita è la testa ma oggi non nutro questa preoccupazione. È uno Skriniar. Lui faceva fuori tutti con la testa, per determinazione e spirito. Andersen è uguale e la sua carriera verrà determinata dall’aspetto mentale».

I bianconeri sono pronti a scommettere sul nuovo Skriniar ma non sarà semplice perché la Sampdoria chiede almeno 25 milioni di euro. Stesso prezzo per il centrocampista belga Dennis Praet. Anzi, per il belga, resta sempre valida la clausola rescissoria da 26 milioni di euro. Sui 2 giocatori blucerchiati ci sarebbe anche l’Inter, pronta a sfidare la Juve. Il prezzo di Andersen, attualmente sui 25 milioni di euro, potrebbe ancora aumentare: il centrale danese sta disputando un’ottima stagione con la Sampdoria e se dovesse continuare così, la Samp potrebbe alzare l’asticella e i 50 milioni, per portare a casa la coppia Andersen-Praet, potrebbero non bastare.