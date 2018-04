Il centravanti portoghese Andrè Silva sarà titolare in Milan-Benevento ed è già entrato in clima partita

Il rendimento in campionato di Andrè Silva è stato posto sotto la lente d’ingrandimento dai tifosi del Milan, visto che il centravanti portoghese andava a segno in Europa League, magari contro avversari abbordabili, ma non riusciva a sbloccarsi in campionato. La rete decisiva contro il Genoa, uno stacco imperioso che ha regalato i 3 punti al Milan in quel di Marassi, e quella messa a referto nella vittoria contro il Chievo, hanno, di fatto, modificato in meglio l’opinione pubblica. Lo stesso Gennaro Gattuso si è ingegnato per trovare un sistema di gioco che comprendesse sia Andrè Silva che Patrick Cutrone, motivo per cui stasera schiererà il Milan con il 4-4-2.

La compagine allenata da Gattuso è a caccia di punti importanti in ottica qualificazione Europa League e ha a disposizione 5 gare per raccogliere i punti necessari a sconfiggere la concorrenza della Sampdoria di Marco Giampaolo e della Fiorentina allenata da Stefano Pioli. Andrè Silva ha le idee chiarissime a riguardo e al Match Program rossonero ha dichiarato: «Pensiamo all’Europa, stasera, contro il Benevento dovremo dare tutto e tornare a conquistare la vittoria. Siamo reduci da 4 pareggi, però ci sono ancora molti punti in palio e dovremo provarci fino al termine del campionato».