André Silva, un Mondiale di plusvalenza

Il Milan spera nel Mondiale per vendere André Silva al miglior offerente. Il centravanti portoghese è chiamato al riscatto

L’attaccante del Milan, André Silva, è atteso al varco. Il centravanti portoghese classe ’95, acquistato per 38 milioni di euro dal Porto, ha deluso le attese. Il calciatore milanista ha segnato solo 2 gol in campionato e potrebbe partire. Uno tra lui e Kalinic andrà via e il portoghese è il maggiore indiziato. Il portoghese giocherà da titolare il Mondiale, al fianco di Cristiano Ronaldo, e il Milan spera nelle ottime prove del suo numero 9.

Un ottimo Mondiale da parte di André Silva aumenterebbe le opportunità sul mercato. L’attaccante ha trovato poco spazio nel Milan ora in Russia deve fare bene per ritrovare mercato e motivazioni in caso di eventuale permanenza in rossonero, al momento difficile. Silva, peraltro, è il secondo giocatore più pagato dal Milan, dopo il connazionale Rui Costa nel 2001. Il Milan spera nella rinascita.