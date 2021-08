Andreazzoli: «Voglio una squadra che imponga le proprie idee. Su Sarri...»

Andreazzoli: «Voglio vedere una squadra che imponga le proprie idee nel rispetto degli altri. Su Sarri vi dico che»

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista dell’esordio in campionato contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

«Voglio vedere una squadra che vorrebbe esprimere se stessa nel rispetto degli altri e di cosa sanno fare. Sarri avrà bisogno di tempo per dare la sua idea di gioco alla Lazio? Non so se gli servirà molto tempo per inculcare la sua mentalità, ma è un problema di tutti i tecnici. In un mese è complicato per tutti. La mia seconda avventura ad Empoli? Ha un significato particolare lavorare dove lo hai già fatto vuol dire che c’è stima e riconoscenza».