Angelo Alessio: «Morata starebbe benissimo nell’Inter, ma non sarà facile»

Angelo Alessio, ex secondo allenatore di Juve e Chelsea con Conte, racconta Alvaro Morata e parla dell’interesse dell’Inter

Alvaro Morata è stato accostato all’Inter nelle scorse settimane. A parlare dell’attaccante spagnolo è Angelo Alessio, ex vice allenatore con Conte sia nella Juve che nel Chelsea. Il tecnico, a Tuttosport, ne parla così.

MORATA – «Un ragazzo eccezionale, educato, perbene, si allenava nel modo giusto ogni giorno. Aveva un ottimo rapporto con tutti, sa farsi volere bene. È bravissimo ad attaccare lo spazio, oltre al essere tecnico, abile nello stacco per colpire di testa e nel difendere la palla per lavorare di sponda. Direi un attaccante completo. Nell’Inter potrebbe starci benissimo, anche se non penso che sarà facile portarlo via da Madrid. L’Atletico è la squadra con cui ha mosso i primi passi ed è tornato lì per quello. So che si trova bene».