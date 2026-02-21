Connect with us
Cagliari, Angelozzi fiducioso: «Essendo giovani può capitare qualche passaggio a vuoto. Sui nuovi arrivati e sulla squadra posso dire questa cosa»

3 ore ago

Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato prima del match contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a DAZN prima del match contro la Lazio. Le sue parole.

GIOVENTÙ E RISCATTO – «Essendo una squadra giovane può capitare qualche volta che c’hai qualche passaggio a vuoto per cui ci siamo dimenticati della partita col Lecce, dobbiamo pensare alla partita con la Lazio. Non sarà facile, però è importante che facciamo una bella prestazione».

ULTIME PARTITE – «Sono delle partite che magari capita che abbiamo preso quattro gol in due partite, però se andiamo indietro a Genova ne abbiamo presi tre in una partita nella quale giocavano dei giocatori che sono andati via. Noi siamo molto fiduciosi della squadra, dei giocatori nuovi che sono arrivati, dell’allenatore, per cui siamo abbastanza sereni e andiamo avanti. Può capitare di perdere le partite però non fa niente. L’importante è riprendersi»

