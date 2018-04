Antonella Cavalieri: «Non sono io il problema di Dybala»

La modella argentina, ex fidanzata di Dybala, ha parlato del momento negativo della Joya. Ecco le parole di Antonella Cavalieri

L’ex fidanzata di Paulo Dybala dribbla le critiche. Antonella Cavalieri, ex ragazza dell’attaccante della Juventus, esordirà nel weekend come conduttrice sul canale Top Calcio 24. L’argentina ha parlato a Tuttosport della sua nuova avventura ma anche del suo rapporto con il numero 10 della Juve: «Posso solo dire che guardando Paulo dall’esterno non lo vedo triste. Mi dispiace sentire le critiche nei suoi confronti. Non siamo insieme ma io ci rimango male perché gli voglio ancora un gran bene».

Prosegue la modella argentina: «Che giocasse bene o male non è mai dipeso da me, è un bravissimo ragazzo e spero possa tornare presto al gol e vincere lo scudetto. Fa tanti sacrifici anche dal punto di vista dell’alimentazione, ci tiene tanto e io non l’ho mai convinto nemmeno a prendere un gelato. Quando non è al campo, si rilassa in casa tra amici e famiglia».