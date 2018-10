Antonello precisa: «Rinnovo Icardi? Stiamo parlando ma senza fretta»

L’amministratore delegato dell’Inter, Antonello, ha parlato del derby di Milano e del rinnovo di Mauro Icardi

Alessandro Antonello, ad dell’Inter, ha parlato a Radio Rai nel corso del Gr1, raccontando le sue sensazioni sul derby contro il Milan in programma questa sera: «Il derby è una partita particolare, è una gara a se stante che può essere decisa da episodi. E’ una partita importante ma sicuramente non sarà decisiva per l’andamento dell’annata. Higuain contro Icardi? E’ un bel duello. I duelli tra gli attaccanti sono quelli che accendono la fantasia dei tifosi ed è giusto sia così ma vorrei riportare al fatto che ci sono due squadre in campo, con tantissimi campioni».

L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato anche del rinnovo di Icardi, ancora in ballo: «Con Mauro c’è un contratto ancora con una scadenza molto lunga, ci stiamo parlando, non c’è fretta, il clima è molto sereno e cordiale. Ora abbiamo degli appuntamenti importanti, poi penseremo anche al rinnovo di Icardi. Mauro è concentrato sulle prossime sfide e l’aspetto contrattuale verrà affrontato e si sta affrontando, ma con estrema serenità e tranquillità da entrambe le parti. Posso garantire che c’è la voglia di rinnovare il contratto da ambo le parti».