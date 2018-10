Antonello esalta Suning: «Con loro l’Inter è un brand globale. Ecco le sfide del futuro»

Il CEO dell’Inter Alessandro Antonello è intervenuto quest’oggi allo Sport Business Summit. Ecco le sue dichiarazioni

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a margine dello Sport Business Summit organizzato da Leaders per un panel sul tema delle sfide, trend e futuro della gestione di un top Club e ha parlato della strategia nerazzurra: «Vogliamo avvicinarci sempre di più ai nostri fan cinesi dove stiamo crescendo anche in termini di revenues e sponsor. Stiamo evolvendo in questo senso da un modello puramente sportivo ad una media company. Abbiamo lanciato l’Inter Media House proprio per questo motivo e stiamo lavorando per migliorarla ancora, provando a fornire contenuti digitali sempre nuovi ai nostri tifosi».

Antonello ha esaltato il lavoro di Suning: «I risultati ottenuti negli ultimi tre anni sono il risultato di un duro lavoro per diventare un brand globale. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà solida alle spalle che ci ha sempre supportati. Dal punto di vista degli sponsor siamo cresciuti e ci siamo concentrati su altri mercati oltre a quello italiano. Come Club globale siamo molto concentrati sul mercato asiatico, in Cina, in Sud America. I calciatori restano il nostro asset principale e vogliamo preservarli sempre più e infatti ne discuteremo con l’ECA in termini di calendari internazionali. Calcio del futuro? Le parole chiave sono poche: ci vuole equilibrio tra risultati e profitti, auto sostenibilità e media company perché essere solo un’industria sportiva non basta più».