Applausi per Bonucci, i fischi sono già acqua passata

Nella prima uscita pubblica di Leonardo Bonucci gli applausi hanno superato i pochissimi fischi ricevuti: il popolo bianconero l’ha perdonato?

Villar Perosa 2018 passerà alla storia come l’esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera ma l’amichevole famigliare nella località piemontese ha aperto ufficialmente il secondo capitolo di Leonardo Bonucci con la Juve. Il difensore, nei giorni scorsi, aveva già incrociato un gruppetto di tifosi bianconeri fuori dalla Continassa e, durante la conferenza stampa di presentazione, aveva ammesso l’errore di trasferirsi al Milan. Ma un conto è affrontare i social dove i negativi prevalgono sempre, un conto è affrontare 5mila persone raccolte nel feudo bianconero degli Agnelli. Ebbene, il pensiero dei tifosi juventini nei confronti di Bonucci è emerso chiaramente ieri pomeriggio. Applausi. Leonardo Bonucci è stato applaudito a più riprese, prima quando è sceso dal pullman insieme a Cristiano Ronaldo poi soprattutto in campo. Il centrale difensivo ha ricevuto l’abbraccio virtuale di tutte le tribune del campo sportivo di Villar Perosa.

In mezzo a qualche isolato fischio si è capito l’atteggiamento che il 95% del tifo juventino avrà nei suoi confronti. Ti perdoniamo e voltiamo pagina, in nome della Juventus e della stagione che ci aspetta. D’altronde il sogno Champions accomuna tutti dai giocatori ai tifosi e con un Bonucci in più in difesa sarà più facile da raggiungere. Tuttavia Bonucci, durante la sfilata dei trofei vinti l’anno scorso, è rimasto in ultima fila per far sì che fossero i compagni ad essere omaggiati dal pubblico. Un atteggiamento da leader quale è sempre stato e vederlo in coppia con Chiellini avrà fatto riemergere dolci ricordi a tutti i tifosi bianconeri. Ma quel che conta ora è il futuro. Bonucci è stato in campo per tutta la durata del match rispolverando alcuni lanci millimetrici per Ronaldo che ha apprezzato molto le doti da regista del difensore. Tutti uniti per la Champions e agli screzi dell’anno scorso meglio metterci una pietra sopra.