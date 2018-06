Arbitri Mondiali 2018, l’elenco completo dei direttori di gara

Arbitri Mondiali 2018, l’elenco dei direttori di gara dalle varie federazioni mondiali, gli assistenti arbitrali e gli addetti al Var: sono 6 gli italiani presenti

Arbitri Mondiali 2018, la guida ai fischietti che saranno di scena in Russia a partire dal prossimo 14 giugno. L’Italia non ci sarà come Nazionale, tuttavia verrà rappresentata da quattro arbitri di Serie A, di cui ben tre di loro saranno addetti al Var, la grande novità di questa competizione. A rappresentare l’Italia al Mondiale in Russia ci sarà Rocchi come direttore di gara, mentre i fischietti Irrati, Orsato e Valeri saranno gli addetti al Var. Saranno ben 35 gli arbitri designati dalla FIFA per i match del Mondiale. 10 di questi provengono dalla UEFA, li ricordiamo: Felix Brych (GER), Cuneyt Cakir (TUR), Sergey Karasev (RUS), Bjorn Kuipers (NED), Szymon Marciniak (POL), Antonio Mateu Lahoz (SPA), Milorad Mazic (SER), Gianluca Rocchi (ITA), Damir Skomina (SLO), Clement Turpin (FRA).

Arbitri Mondiali 2018, i fischietti delle altre Federazioni

Ben 10 dei 35 arbitri provengono dall’UEFA, mentre i restanti 25 provengono dalle altre federazioni. Dall’AFC provengono Faghani (IRN), Irmatov (UZB), Mohammed (UAE), Sato (JPN), Shukralla (BHR). Dalla CAF, invece, Abid Charef (ALG), Diedhiou (SEN), Gassama (GAM), Grisha (EGY), Sikazwe (ZAM), Tessema Weyesa (ETH). Dalla Conmbebol, invece, Bascunan (CHI), Caceres (PAR), Cunha (URU), Pitana (ARG), Ricci (BRA), Roldan (COL). Dalla Concacaf, inoltre, Aguilar (SLV), Geiger e Marrufo (USA), Montero (CRC), Pitti (PAN), Ramos Palazuelos (MEX). Infine, due dalla OFC, vale a dire il neozelandese Conger e Hauata (TAH). Nel novero dei 63 guardalinee gli italiani verranno rappresentati da Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini.

Arbitri Mondiali 2018, gli addetti al VAR

Concludiamo il lungo ed esaustivo elenco degli arbitri impegnati al Mondiale con i 13 arbitri designati come addetti al VAR. Di questi, naturalmente, ben nove figurano dalla UEFA, di cui tre italiani: si tratta di Massimiliano Irrati, Daniele Orsato e Paolo Valeri. Gli altri addetti al VAR sono Bastian Dankert (GER), Dias Soares (POR), Pawel Gil (POL), Thiago Bruno Lopez Martins (POR), Danny Makkelie (NED), Felix Zwayer (GER). Concludono l’elenco dei 13 addetti al Var i sudamericani Wilton Sampaio (BRA), Gery Vargas (BOL) e Mauro Vigliano (ARG), più Al Jassim dal Qatar.