Manchester United-Juventus: l’arbitro dell’incontro sarà Milorad Mazic. Col fischietto serbo, direttore di gara dell’ultima finale di Champions, i bianconeri non hanno mai perso

Toccherà a Milorad Mazic la difficile direzione della sfida di Champions League tra Manchester United e Juventus. Il fischietto serbo, direttore di gara dell’ultima finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool, è probabilmente al momento uno dei migliori arbitri d’Europa ed ha già diretto la Juve in più occasioni: nella Champions 2014/2015 contro l’Olympiacos nel girone (1 a 0 per i bianconeri) e contro il Borussia Dortmund agli ottavi (1-3 sempre per i bianconeri), poi lo scorso anno nella fase a gruppi contro il Barcellona (0 a 0). Sei le direzioni invece di partite dello United, l’ultima due anni fa in Europa League, quando la squadra di Josè Mourinho perse nella fase a gironi contro il Fenerbahce.

In totale Mazic ha già diretto quindici volte formazioni italiane in Europa con un bilancio di cinque vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic, quarto uomo Nemanja Petrovic.