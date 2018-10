Roma-CSKA all’arbitro greco Sidiropoulos

Roma-CSKA Mosca: sarà il greco Sidiropoulos l’arbitro dell’incontro. Prima volta in assoluto in carriera alla direzione di una gara dei giallorossi, ecco il suo bilancio con le italiane

Sarà il greco Anastasios Sidiropoulos l’arbitro di Roma-CSKA Mosca, match di Champions League in programma per martedì prossimo. Sidiropoulos, che quest’anno nella massima competizione europea per club ha già arbitrato l’incontro tra Barcellona e PSV Eindhoven nel girone dell’Inter, è alla prima direzione in assoluto dei giallorossi in carriera, mentre ha già arbitrato il CSKA la scorsa stagione in Champions contro lo Young Boys (2 a 0 per i russi).

In totale Sidiropoulos ha già arbitratro sei volte formazioni italiane (con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte): l’ultima proprio quest’anno, nei preliminari di Europa League, in Copenaghen-Atalanta (0 a 0). Il fischietto greco sarà coadiuvato da Polychrónis Kostarás e Lázaros Dimitriádis, quarto uomo sarà invece Damianós Efthymiádis.