Niente da fare per Gonzalo Higuain, ancora escluso dalla lista dei convocati di Scaloni. Tanti giocatori ‘italiani’ convocati nell’Argentina

Gonzalo Higuain non rientra nella lista dei convocati per il doppio impegno della sua Argentina in programma nel mese di novembre. La Nazionale guidata da Lionel Scaloni affronterà, il 17 e il 20 novembre, in una doppia amichevole il Messico e per l’occasione non farà affidamento sull’attaccante del Milan, sempre escluso dal nuovo ciclo. Presenti invece Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Giovanni Simeone e Rodrigo De Paul, tutti attaccanti che militano nel campionato italiano. Convocato anche il difensore della Fiorentina German Pezzella e vecchie conoscenze del nostro calcio come Lamela, Romero, Paredes, Vazquez e Pereya.

Ecco l’elenco completo dei convocati argentini per la doppia amichevole col Messico: PORTIERI – Marchesin, Romero, Rulli; DIFENSORI – Funes Mori, Pezzella, Saravia, Tagliafico, Kannemann, Otamendi, Mercado, Mammana, Foyth; CENTROCAMPISTI – Acuna, Meza, Vazquez, Lo Celso, Paredes, Ascacibar, Battaglia, Zaracho, Pereyra; ATTACCANTI – De Paul, Cervi, Correa, L. Martinez, Icardi, Simeone, Dybala, Lamela, Salvio.