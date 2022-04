Argentina, Emiliano Martinez: «Con Messi siamo i favoriti per i Mondiali»

Emiliano Martinez, portiere dell’Argentina, ha parlato ai microfoni di Diario Olé dopo i sorteggi dei Mondiali in Qatar

MONDIALI – «Non può esserci un altro Paese favorito per la vittoria se l’Argentina ha il miglior giocatore del mondo come Messi. Daremo battaglia contro tutti, siamo candidati a fare la storia. A livello personale sarà il primo Mondiale per me, ma posso contare su un gruppo di giocatori di valore e molto affiatato. Siamo tutti contenti del girone che ci è toccato».

