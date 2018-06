Argentina-Islanda, gara inaugurale del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018: le info per seguire la partita in streaming e in diretta tv

Argentina-Islanda è la partita inaugurale del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018. La gara è in programma sabato 16 giugno alle ore 15 alla Otkritie Arena di Mosca, conosciuto anche come Spartak Stadium (leggi anche: MONDIALI 2018: TUTTI GLI STADI – FOTO). La Nazionale sudamericana si presenta come favorita di un girone ostico, completato dalla partecipazione di Croazia e Nigeria. La sfida tra Argentina e Islanda mette di fronte l’Albiceleste due volte campione del mondo e la selezione nordeuropea, alla sua prima partecipazione ad un Mondiale. L’Argentina di capitan Messi (al suo quarto Mondiale) vuole tornare a vincere una Coppa del Mondo dopo 22 anni e dimenticare le cocenti delusioni degli ultimi anni (sconfitta in finale dei Mondiali 2014 contro la Germania e nelle due finali di Coppa America, nel 2016 e 2017, contro il Cile). La Nazionale guidata dal ct Heimir Hallgrimsson, in grande crescita negli ultimi anni, vuole sorprendere ancora dopo il grande risultato ottenuto agli Europei francesi del 2016 con l’approdo ai quarti di finale.

Argentina-Islanda potrà essere seguita in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre) e Mediaset Extra (canale 34 del digitale), qui con il commento della Gialappa’s Band. La gara potrà poi essere vista in streaming gratis su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset (a QUESTO indirizzo). Non mancherà anche la cronaca in diretta radio, che sarà fruibile sulle frequenze di Rai Radio 1. Ricordiamo inoltre che Argentina-Islanda sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Argentina-Islanda, probabili formazioni

Qui Argentina: il ct Jorge Sampaoli dovrebbe proporre subito il rodato sistema di gioco 4-2-3-1; davanti al portiere Caballero sono pronti, in linea di difesa, Mercado, Otamendi, Fazio e Tagliafico; in mezzo al campo ecco Mascherano e Lo Celso. Sulla trequarti si scalda il trio formato da Meza, Messi e Di Maria, i quali supporteranno la punta centrale Aguero (favorito su Higuain).

Qui Islanda: il ct Hallgrimsson non dovrebbe cambiare il collaudato sistema di gioco 4-4-2 nè i suoi interpreti; tra i pali è pronto Halldorsson, in linea di difesa ecco Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson e Magnusson. A centrocampo sono pronti Gudmunsson, J. Gunnarsson, G. Sigurdsson e Bjarnason. La coppia d’attacco sarà formata da Finnbogason e Bodvarsson.

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Mascherano, Lo Celso; Di Maria, Messi, Meza; Aguero.

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; Gudmunsson, A. Gunnarsson, G. Sigurdsson, Bjarnason; Finnbogason, Bodvarsson.

Argentina-Islanda, curiosità e statistiche

Argentina e Islanda si affrontano per la prima volta nella storia.

e si affrontano per la prima volta nella storia. Se l’ Islanda è alla sua prima partecipazione a un Mondiale, l’ Argentina è alla sua undicesima apparizione consecutiva al torneo mondiale (dal 1970 a oggi).

è alla sua prima partecipazione a un Mondiale, l’ è alla sua undicesima apparizione consecutiva al torneo mondiale (dal 1970 a oggi). L’ Argentina , campione del Mondo nel 1978 e 1986, negli ultimi tre Mondiali è arrivata due volte ai quarti di finale (2006 e 2010) e l’ultima volta in finale (2014 in Brasile, vittoria della Germania).

, campione del Mondo nel 1978 e 1986, negli ultimi tre Mondiali è arrivata due volte ai quarti di finale (2006 e 2010) e l’ultima volta in finale (2014 in Brasile, vittoria della Germania). Il ct argentino Jorge Sampaoli è al suo secondo Mondiale: nel precedente, nel 2014, era alla guida del Cile (chiuso agli ottavi di finale). Debutto assoluto al torneo per Heimir Hallgrimsson .

è al suo secondo Mondiale: nel precedente, nel 2014, era alla guida del (chiuso agli ottavi di finale). Debutto assoluto al torneo per .

Argentina-Islanda, l’arbitro della partita

Argentina-Islanda sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak (Polonia).

