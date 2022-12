Argentina, Scaloni: «Ci siamo qualificati agli ottavi, ma non siamo candidati né favoriti per niente»

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto con la Polonia

PAROLE – «Ci siamo qualificati agli ottavi, ma non siamo candidati né favoriti per niente. Pensare che aver vinto oggi vuol dire essere campioni sarebbe un errore. Australia? Qualcosa abbiamo visto, ma da domani ci penseremo. Perché non ho tolto Messi? Se Leo non mi chiede il cambio io non lo tolgo».