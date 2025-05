Argentina, Scaloni si affida ancora a Messi: «Vincere è nel suo Dna, non gli piace perdere. Quando gli dai istruzioni…»

In vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali del 2026, il CT dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato di Lionel Messi a El Var di Siro e della sua importanza nel gruppo della nazionale albiceleste.

PAROLE – «Quando hai giocatori che hanno un innato senso della competizione, che sanno solo cercare di vincere e vogliono sempre di più, è tutto facile. Vincere è nel suo DNA e non gli piace perdere in niente, nemmeno in allenamento, e questo rende le cose molto più facili»

ISTRUZIONI – «È chiaro quando gli dai istruzioni. In certi aspetti gli diamo istruzioni come se fosse uno qualsiasi, ben sapendo che non è un giocatore qualsiasi. Hai sempre l’asso nella manica: vuole competere e vincere, e questo è fondamentale. Sapere che, qualunque cosa accada, darà il massimo».

FORMAZIONI – «Non è mai stato coinvolto nelle formazioni , ma è chiaro che ha bisogno di giocatori che giochino a calcio bene quanto lui. Abbiamo capito di cosa aveva bisogno per sentirsi a suo agio, di cosa aveva bisogno la nazionale. Per fortuna abbiamo quei giocatori lì, così può sentirsi a suo agio e rafforzare la squadra».