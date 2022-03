Argentina, Scaloni sfida l'Italia: «Tra le migliori, ma li aspettiamo a Wembley...»

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato in vista del match contro l’Italia in programma il prossimo giugno

In conferenza stampa, Lionel Scaloni ha avuto modo di parlare del match in programma tra Italia e Argentina a giugno. Le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «È un buon test per noi giocare contro l’Italia. Inoltre, penso che sia una delle squadre migliori al mondo e sarà una partita importante anche per valutare quali sono i nostri progressi. Affrontare una squadra con uno stile di gioco diverso è esaltante. La testa è in queste prossime due partite, ma stiamo già analizzando come giocano gli azzurri e li aspettiamo a Wembley».